В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников
В Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотниковСюжетАтака беспилотников на Кремль
В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья», — сказано в сообщении.
Уточняется, что исключение будет сделано только для оперативных служб и органов государственной власти, проводящих авиационные работы.
Ранее 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Заявление Собянина было сделано незадолго до появления информации об атаке украинских дронов на Кремль. Позже запрет на запуск БПЛА ввели в Санкт-Петербурге.