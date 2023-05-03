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18:27, 3 мая 2023Россия

В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников

В Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья», — сказано в сообщении.

Уточняется, что исключение будет сделано только для оперативных служб и органов государственной власти, проводящих авиационные работы.

Ранее 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Заявление Собянина было сделано незадолго до появления информации об атаке украинских дронов на Кремль. Позже запрет на запуск БПЛА ввели в Санкт-Петербурге.

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Варвара Родикова
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