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10:15, 10 мая 2023Россия

Упавший дрон с видеокамерой нашли на парковке под Москвой

Shot: упавший дрон с видеокамерой нашли на парковке в подмосковном Подольске

Фото: Telegram-канал SHOT

Упавший дрон с видеокамерой нашли на парковке в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, коптер кружил над Московской областью 9 мая, несмотря на полный запрет полетов беспилотных летательных аппаратов.

На дроне, сделанном из пластика и пенопласта, не было замечено никаких опознавательных знаков. Взрывных устройств на нем также не найдено.

Беспилотник отправили на экспертизу специалистам.

3 мая стало известно, что в Подмосковье приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты БПЛА. Власти региона тогда уточнили, что исключение может быть сделано только для оперативных служб и органов государственной власти, проводящих авиационные работы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск дронов в столице.

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Анна Щербакова
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