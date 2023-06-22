США ввели санкции против министерства обороны Мьянмы из-за российского оружия

Министерство обороны и два банка Мьянмы попали под санкции США из-за российского оружия

Минфин США внес в черный санкционный список министерство обороны Мьянмы, обвинив его в закупках вооружений у иностранцев, в том числе у российских организаций, находящихся в черных списках. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«После военного переворота министерство обороны продолжает импортировать товары и материальные средства на сумму не менее миллиарда долларов, в том числе у попавших под санкции российских компаний», — говорится в сообщении американского минфина.

Два банка, предоставляющие услуги по обмену валюты военной хунте страны, тоже были добавлены в список санкций.

Новые меры запрещают американским гражданам или компаниям вести дела с тремя мьянманскими организациями, в число которых входят Банк внешней торговли и Инвестиционный и коммерческий банк страны. «Эти банки также позволяют государственным предприятиям Бирмы, приносящим доход, легко выходить на международные рынки, используя оффшорные счета», — добавили в минфине.

В феврале 2021-го военные в Мьянме устроили государственный переворот, взяв под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». США ввели против военной верхушки санкции, обвиняя в нарушении прав человека и, в частности, этнических чистках в отношении мусульманского населения одного из штатов Мьянмы.