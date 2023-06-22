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13:51, 22 июня 2023Бывший СССР

МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области

МИД Молдавии вызвал посла России Васнецова из-за заявления главы Херсонской области Сальдо

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии вызвало посла России в стране Олега Васнецова из-за слов врио главы Херсонской области Владимира Сальдо про мост в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя Российской Федерации об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы», — также заявил советник пресс-службы молдавского МИД Игорь Захаров.

Ранее Сальдо посетил обстрелянные Украиной мосты между Херсонской областью и Крымом. В видео он пообещал ответный удар и упомянул мост в населенном пункте Джурджулешты.

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    Алевтина Запольская
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