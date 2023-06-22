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13:25, 22 июня 2023Россия

Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму

Предполагаемый момент удара по Чонгарскому мосту в Крыму попал на видео

Предполагаемый момент удара по Чонгарскому мосту в Крыму попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно яркую вспышку на заднем плане, после которой в небо поднимается облако черного дыма.

На опубликованных ранее кадрах видно отверстие, образовавшееся на мосту в результате удара. Также там были обнаружены фрагменты ракеты с французской маркировкой.

Чонгарский мост возведен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Удар по объекту был нанесен утром 22 июня. Власти полуострова сообщили, что данных о пострадавших в результате атаки не поступало.

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    Алан Босиков
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