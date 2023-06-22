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10:51, 22 июня 2023Россия

В Крыму оценили последствия удара по Чонгарскому мосту

Глава крымского парламента: последствия удара по Чонгарскому мосту незначительны

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Повреждения на Чонгарском мосту незначительные, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Главу крымского парламента цитирует РИА Новости.

Восстановить объект, «видимо, удастся быстро», предположил Константинов. По его словам, наведение понтонной переправы не рассматривается, поскольку возможен другой маршрут объезда поврежденного моста. Информация о пострадавших не поступала, подчеркнул глава Госсовета Крыма.

Чонгарский мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Удар по мосту был нанесен утром 22 июня. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о причастности к атаке Украины.

Ранее было опубликовано видео, снятое на Чонгарском мосту после обстрела. На кадрах можно оценить характер и масштаб повреждений. Автор ролика демонстрирует насквозь пробитый участок моста, через который видно водную поверхность.

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    Алан Босиков
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