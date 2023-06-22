Последствия обстрела Чонгарского моста со стороны Украины показали на видео
«Известия» показали последствия обстрела Чонгарского моста со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Чонгарского моста на границе между Херсонской областью и Крымом показали на видео. Кадры с места в четверг, 22 июня, публикуют «Известия».
Об ударе со стороны Украины по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что данных о пострадавших не поступало.