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11:19, 22 июня 2023Россия

На осколках ударившей по Чонгарскому мосту ракете увидели французскую маркировку

«Известия» показали французскую маркировку на ударившей по Чонгарскому мосту ракете

На осколках ударившей по Чонгарскому мосту ракеты увидели французскую маркировку. Обломки снаряда показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев, сообщается в Telegram-канале издания.

На опубликованных кадрах видно осколок ракеты с маркировкой MBDA France. По словам журналиста, это позволяет утверждать, что снаряды были французского производства.

По информации из открытых источников, компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) занимается разработкой и производством ракетных систем. Ее главная штаб-квартира расположена во французском городе Ле-Плесси-Робинсон. Также имеются подразделения в Великобритании, Германии и Италии.

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    Зураб Дарахвелидзе
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