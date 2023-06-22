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07:48, 22 июня 2023Бывший СССР

Сальдо показал последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Сальдо показал последствия удара по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо показал последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту в своем Telegram-канале.

Как рассказал Сальдо, украинские силы обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом. «Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — заверил он.

По предварительным данным, для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow. В результате дорожное покрытие мостов повреждено, жертв нет. Между регионами временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

О ночном ударе по Чонгарскому мосту ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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    Марина Совина
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