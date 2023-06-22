Появилось видео с Чонгарского моста в Крыму после прилета ракеты ВСУ

Mash опубликовал видеокадры с Чонгарского моста в Крыму после прилета по нему ракеты ВСУ

Появилось видео с Чонгарского моста в Крыму после прилета по нему ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, что после происшествия над дорожным полотном моста поднимается густой серый дым. Водитель, который остается за кадром, утверждает, что ЧП произошло около 5 утра в четверг, 22 июня.

До этого временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо показал фото с Чонгарского моста в Крыму после ночного удара ВСУ.

Несмотря на полученные повреждения, сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжает действовать. Пока его организовали по резервному маршруту.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан выбирать маршруты объезда в связи с происшествием.

Об ударе со стороны Украины по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что данных о пострадавших не поступало.

Он отметил, что специалисты-взрывотехники начали осматривать боеприпас.