Появились фотографии поврежденного Чонгарского моста в Крыму после удара ВСУ

Shot опубликовал фото поврежденного Чонгарского моста в Крыму после ночного удара ВСУ

Появились фотографии поврежденного Чонгарского моста в Крыму после ночного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, что дорожное полотно на мосту между Крымом и Херсонской областью частично разрушено. От удара боеприпаса образовалась дыра.

Несмотря на полученные повреждения, сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжает действовать. Пока его организовали по резервному маршруту.