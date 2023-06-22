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08:04, 22 июня 2023Россия

Появились фотографии поврежденного Чонгарского моста в Крыму после удара ВСУ

Shot опубликовал фото поврежденного Чонгарского моста в Крыму после ночного удара ВСУ

Фото: Telegram-канал Shot

Появились фотографии поврежденного Чонгарского моста в Крыму после ночного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, что дорожное полотно на мосту между Крымом и Херсонской областью частично разрушено. От удара боеприпаса образовалась дыра.

Несмотря на полученные повреждения, сообщение между Крымом и Херсонской областью продолжает действовать. Пока его организовали по резервному маршруту.

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    Анна Щербакова
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