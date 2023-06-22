Признания задержанных ФСБ украинских диверсантов попали на видео

ФСБ показала видео с признаниями диверсантов СБУ в покушении на руководителей Мелитополя

Начало событий в новости В Мелитополе ФСБ задержала украинских диверсантов после покушения

ФСБ показала видео с признаниями задержанных в Мелитополе диверсантов. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах подозреваемые говорят, что следили за руководителями Запорожской области с целью совершения терактов.

Ранее 22 июня сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов за покушение на руководителей Мелитополя. Они также готовили подрыв на железной дороге во время движения по ней российской военной техники. Их завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) и снабдила самодельным взрывным устройством (СВУ). Диверсанты были задержаны, когда забирали бомбу из тайника.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. По решению суда они арестованы.