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10:01, 22 июня 2023Силовые структуры

В Мелитополе ФСБ задержала украинских диверсантов после покушения

ФСБ задержала диверсантов за покушение на должностных лиц Мелитополя и подготовку подрыва

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов за покушение на руководителей Мелитополя. Об этом сообщает ТАСС.

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) также готовили подрыв на железной дороге во время движения по ней российской военной техники. Самодельным взрывным устройством (СВУ) диверсантов снабдила украинская спецслужба. Их задержали, когда они забирали бомбу из тайника.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. По решению суда они арестованы.

21 июня ФСБ сообщала о поимке группы диверсантов, завербованных спецслужбами Украины, которые планировали покушение на сотрудников органов власти с применением СВУ.

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    Любовь Ширижик
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