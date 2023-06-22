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15:55, 22 июня 2023Забота о себе

Названы провоцирующие седину продукты

Диетолог Елена Соломатина: сладкое, жирное и жареное ускоряют появление седых волос

Фото: Léo Roza / Unsplash

Употребление в пищу некоторых продуктов ускоряет появление седых волос, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Провоцирующие седину продукты она назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Соломатиной, поседению способствуют продукты, которые стимулируют окислительный стресс и повышение уровня свободных радикалов — то есть сладкое, жирное и жареное. «Такие продукты негативно влияют на наши волосяные фолликулы и ухудшают прохождение в них меланина. В результате он не может окрасить волос, и тот остается серебристым», — объяснила Соломатина.

Врач добавила, что такая пища влияет и на общее старение организма, поэтому включать подобные продукты в рацион нужно как можно реже.

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    Александра Лисица
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