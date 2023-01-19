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10:58, 19 января 2023Забота о себе

Названы причины появления седых волос в молодом возрасте

Дерматовенеролог Турбовская назвала стресс одной из причин появления седины в молодости

Фото: Shutterstock

Одной из причин появления седых волос в молодости является стресс, уверена врач-дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог Светлана Турбовская. Некоторые другие факторы, провоцирующие преждевременную седину, она назвала «Известиям».

Как объяснила Турбовская, такая аномалия часто обусловлена генетически. Это не болезнь — просто в организме человека отсутствует ген, отвечающий за способность вырабатывать достаточное количество меланина, благодаря которому волос становится пигментированным.

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В качестве еще одной распространенной причины врач выделила стресс. Она сослалась на исследования ученых Гарвардского университета, которые установили, что часть нервной системы, связанной с реагированием на внешние угрозы, отвечает и за образование непигментированных волосяных фолликулов. Чтобы избежать появления преждевременной седины, надо попытаться контролировать уровень тревожности и нервного напряжения.

Также повлиять на пигментацию волос может диета. «Дефицит витамина В12, фолиевой кислоты, железа, цинка и витамина D3 вызывает депигментацию волос», — объяснила Турбовская. Для профилактики авитаминоза она рекомендовала включить в рацион грецкие орехи, свежие фрукты, авокадо, нежирное мясо и темный шоколад.

Преждевременное поседение может быть следствием и ряда аутоиммунных заболеваний. Врач объяснила, что появление непигментированных волос может быть спровоцировано витилиго, патологиями щитовидной железы, синдромом Вернера.

Ранее стилистка, владелица салонов красоты Криста Витроу и диетолог, специалист в области биохимии гормонов Алиса Витти назвали три распространенные причины выпадения волос. В частности, потерю волос могут вызвать гормональные изменения, неправильное питание или хронический стресс.

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Наталья Обрядина
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