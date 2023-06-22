В Совфеде предложили сажать на десять лет за слив данных
В Совфеде начали работу над законом о лишении свободы до десяти лет за сливы личных данных
В Совете Федерации разрабатывают новую версию законопроекта, предусматривающего штраф до трех миллионов рублей и заключение под стражу до десяти лет за намеренное распространение персональных данных россиян. Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда, зампред Совета по развитию цифровой экономики при палате Артем Шейкин. Его слова приводит РИА Новости.