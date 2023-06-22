ВСУ выпустили более 20 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг выпустили двадцать два снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 05:40 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район), прилетело шесть снарядов. В 2:30 и 4:50 было выпущено в общей сложности еще одиннадцать снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города, а в 5:30 — пять снарядов по Червоногвардейскому району Макеевки.

Также утром 22 июня стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по мостам на границе между Крымом и Херсонской областью. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, данные указывают на то, что объекты были обстреляны британскими ракетами Storm Shadow.