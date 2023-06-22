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08:29, 22 июня 2023Россия

ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow мосты на границе Херсонской области и Крыма

Сальдо: ВСУ атаковали мосты на границе Херсонской области и Крыма ракетами Storm Shadow

Фото: официальный Telegram-канал Врио Губернатора Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по мостам на границе между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, данные указывают на то, что объекты были обстреляны британскими ракетами Storm Shadow.

Сейчас автомобильное движение по поврежденным мостам приостановлено, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

О передаче Киеву ракет Storm Shadow стало известно в мае. После этого в Киеве заявили о праве Украины наносить удары по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что использование переданных Украине крылатых ракет вне зоны проведения СВО будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

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    Марина Совина
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