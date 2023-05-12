На Украине заявили о праве на удары по территории России

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил использование украинского оружия для ударов по РФ

Секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил использование украинского оружия для ударов по территории России. Об этом политик сказал в эфире украинского телеканала, передает РИА Новости.

«Касаемо нанесению ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым», — заявил Данилов.

Он также рассказал, что украинские власти считают Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области своей территорией и поэтому могут применять в этих регионах любое оружие, включая поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.

О передаче Украине нескольких крылатых ракет большой дальности Storm Shadow стало известно в четверг, 11 мая. Издание CNN отмечает, что их дальность полета достигает 300 километров, однако Киев пообещал использовать ракеты только на «территории суверенной Украины».