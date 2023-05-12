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13:17, 12 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о праве на удары по территории России

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил использование украинского оружия для ударов по РФ

Фото: Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Секретарь Совета безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил использование украинского оружия для ударов по территории России. Об этом политик сказал в эфире украинского телеканала, передает РИА Новости.

«Касаемо нанесению ударов по территории РФ, обращу внимание, что у нас есть собственное оружие, оружие собственного производства, которое мы периодически можем иметь право использовать там, где считаем необходимым», — заявил Данилов.

Он также рассказал, что украинские власти считают Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области своей территорией и поэтому могут применять в этих регионах любое оружие, включая поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.

О передаче Украине нескольких крылатых ракет большой дальности Storm Shadow стало известно в четверг, 11 мая. Издание CNN отмечает, что их дальность полета достигает 300 километров, однако Киев пообещал использовать ракеты только на «территории суверенной Украины».

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Алевтина Запольская
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