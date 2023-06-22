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02:02, 22 июня 2023Забота о себе

Перечислены способы разнообразить секс с противниками экспериментов в постели

Reddit: противникам экспериментов в постели предложили разнообразить секс романтикой

Фото: Unsplash

Участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Свои способы они перечислили в разделе AskReddit.

Автор поста в разделе спросил, как сохранять интерес к сексу, если супруг или супруга не демонстрирует интереса к фетишам и кинкам — специфическим сексуальным практикам, таким как связывание, доминирование, игры с воском и так далее. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.

Постарайтесь пойти другим путем. Пусть секс будет невероятно нежным и романтичным. Посвятите романтике день-два, пишите записки, делайте дела по дому за человека, делайте комплименты, слушайте, о чем говорит супруг

MaliciousMe87пользователь Reddit

Другие комментаторы рекомендовали показывать больше страсти, которая может компенсировать отсутствие разнообразия.

Страсть, и побольше. По моему опыту, когда много страсти и желания секса, кинки не нужны, чтобы было горячо. У меня был супергорячий обычный секс и секс с кинками, который был так себе

Joygernautпользователь Reddit
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Наконец, автору поста посоветовали больше говорить с партнером.

Почаще открыто говорите о сексе. Много времени прошло, прежде чем я начала говорить о том, чего хочу в постели. Но чем больше мы свободно говорили о сексе, тем мне становилось легче

lexilove1998пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины на Reddit рассказали о самых ценных уроках, вынесенных из неудачных отношений. Многие завсегдатаи форума признались, что неудачные романы научили их не терпеть насилие и злоупотребление доверием, а также распознавать абьюзера еще в начале отношений.

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    Александра Лисица
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