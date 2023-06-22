Сталлоне рассказал об экстремальной диете при подготовке к роли Рокки

Сталлоне заявил, что пил по 25 кружек кофе в день и ел только тунца, готовясь к роли Рокки

76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о диете, ухудшившей его память при подготовке к съемкам фильма «Рокки 3» (1982). Об этом он побеседовал в беседе с изданием Wall Street Journal.

По словам Сталлоне, готовясь к роли боксера Рокки Бальбоа, он приводил себя в форму с помощью экстремальной диеты. «Я пил по 25 кружек кофе в день, снимаясь в "Рокки 3". На завтрак у меня было два маленьких овсяных печенья с бурым рисом и десять кружек кофе», — признался он.

Из-за слишком строгих ограничений Сталлоне начал забывать свой номер телефона. «Я ел только тунца. Памяти просто не было, она пропала. Я был физически изнурен, но на то была причина», — заявил он.

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