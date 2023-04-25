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20:56, 25 апреля 2023Забота о себе

Повар Криса Хемсворта рассказал о необычной диете актера для съемок в «Торе»

Крис Хемсворт ел десять раз в день во время подготовки к съемкам в Голливуде

Фото: James Gourley / Getty Images

Австралийский актер Крис Хемсворт ел десять раз в день, чтобы подготовиться к съемкам в фильмах «Тор» и «Эвакуация». О необычном режиме питания звезды «Марвел» рассказал повар Дэн Черчилль в интервью Daily Mail.

По словам звездного повара, который работает с такими знаменитостями, как Блейк Лайвли и Дрю Бэрримор, Хемсворт ежедневно употреблял 4500 килокалорий во время подготовки к очередным ролям в Голливуде. Актер делил свою ежедневную норму калорий на десять приемов пищи по 450 килокалорий, рассказал Черчилль.

Повар добавил, что один из любимых напитков 39-летнего артиста — банановый коктейль с двумя финиками, миндальным молоком и ложкой протеина. Из еды Хемсворт предпочитает стейки, блюда из риса, брокколи и курицы.

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Ранее в ноябре прошлого года стало известно, что у Хемсворта риск заболеть болезнью Альцгеймера в десять раз выше, чем у других людей. По этой причине актер заявил о намерении сократить количество съемок в Голливуде, чтобы посвятить больше времени умственной деятельности и семье.

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Екатерина Улитина
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