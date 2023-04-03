Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:07, 3 апреля 2023Культура

Крис Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за болезни Альцгеймера

Крис Хемсворт заявил о готовности меньше сниматься в кино из-за болезни Альцгеймера

Фото: David Swanson / Reuters

Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о намерении начать меньше сниматься в кинопроектах и отказаться от некоторых из них из-за страха развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, сейчас артист занят съемками в четырех проектах, в числе которых — продолжение «Мстителей», где Хемсворт исполняет роль Тора. Источник сообщил, что после завершения съемок в картинах актер выразил готовность сократить количество работы в Голливуде и с большей избирательностью подходить к выбору фильмов, в которых он будет участвовать.

Сам артист ранее заявлял, что «ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию», однако, по словам инсайдера, звезда «Мстителей» двигается «именно в этом направлении». Актер планирует заняться своей умственной деятельностью, а также уделять больше времени семье.

В ноябре прошлого года стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей.

Ранее жена американского актера Брюса Уиллиса обратилась к фотографам с призывом прекратить преследовать ее супруга, у которого недавно диагностировали лобно-височную деменцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о «бахмутской мясорубке»
«ВКонтакте» на одну неделю вернула легендарную игру
В команде Бивола рассказали о подготовке боя против Бетербиева
Россиянам назвали топ-5 мест с «темной» историей для отдыха
Россияне массово захотели жить за городом
Россияне стали брать «семейную» ипотеку чаще льготной
Беглов назвал сумму компенсации семье погибшего при взрыве в Петербурге
Опубликована карта боевых действий на Украине
Зеленский высказался об убийстве Татарского
Крис Хемсворт выразил готовность отказаться от съемок из-за болезни Альцгеймера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.