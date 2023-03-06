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11:12, 6 марта 2023Культура

Жена Брюса Уиллиса призвала фотографов прекратить преследовать ее мужа

Жена Брюса Уиллиса обратилась к папарацци и попросила перестать преследовать актера

Фото: Globallookpress.com

Жена 67-летнего американского актера и продюсера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг обратилась к фотографам с призывом прекратить преследовать ее супруга, у которого недавно диагностировали лобно-височную деменцию. Свое сообщение она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

44-летняя модель поделилась, что родственникам людей с подобным диагнозом трудно вытащить болеющего деменцией человека на улицу и безопасно провести его даже до заведения, чтобы выпить кофе.

«Это обращение к фотографам и видеооператорам, которые пытаются раздобыть эксклюзивные снимки моего мужа. Я знаю, что это ваша работа, но постарайтесь держать дистанцию. Пожалуйста, не кричите моему мужу, спрашивая, как у него дела, и не свистите ему. Дайте ему личное пространство. Позвольте нашей семье или тому, кто сопровождает его, иметь возможность безопасно доставить его из точки А в точку Б», — обратилась Хемминг.

Ранее актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после сообщений о новом диагнозе.

В марте прошлого года бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

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Анастасия Астахова
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