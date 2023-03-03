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14:28, 3 марта 2023Культура

Брюс Уиллис впервые появился на публике после сообщений о новом диагнозе

Daily Mail: актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после сообщений о новом диагнозе

Фото: Backgrid / Legion-media

Актер Брюс Уиллис, у которого недавно диагностировали лобно-височную деменцию, был впервые замечен на публике после сообщений о новом диагнозе. Кадрами поделилась газета Daily Mail.

Уиллиса заметили, когда он проводил время с друзьями на прогулке в Калифорнии, США. На опубликованных кадрах видно, что актер одет в синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку. До этого на публике его видели в конце января во время обеда с друзьями в Лос-Анджелесе, за несколько недель до того, как его новый диагноз был обнародован.

Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

В марте 2022 года информация о том, что актер страдает от деменции, появилась и в других источниках. Газета The New Zealand Herald ссылалась на режиссера Мэтта Эскандари, который сотрудничал с Уиллисом. Тот утверждал, что «легенда угасает на глазах».

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Варвара Кошечкина
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