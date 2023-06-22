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09:27, 22 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью

Блогерша Хлоя Тейлор посоветовала девушкам наклеивать прокладки на бюстгальтер в жару

Кадр: @chloetayloruk / Tiktok

Блогерша Хлоя Тейлор из Великобритании раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

Юзерша рассказала, что многие девушки сталкиваются в жару с подобной проблемой. «Нет ничего хуже, чем надеть симпатичный наряд летом, а затем оказаться на улице и понять, что твой бюст вспотел», — заявила она. Так, для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала наклеивать прокладки на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера.

Кроме того, автор ролика порекомендовала сбрызгивать бедра лаком для волос, чтобы юбка или платье не задирались во время ходьбы.

Ранее в июне блогерша @hdoddles также нашла простой способ предотвратить появление пятен от пота на одежде. На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала черную классическую футболку и вывернула ее наизнанку. Затем юзерша наклеила гигиенические женские прокладки на ткань в области подмышек и примерила вещь.

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    Алина Гостева
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