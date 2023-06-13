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19:35, 13 июня 2023Ценности

Блогерша нашла способ избежать пятен от пота на одежде

Блогерша @hdoddles наклеила гигиенические женские прокладки, чтобы избежать пятен от пота

Кадр: @hdoddles

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) нашла простой способ предотвратить появление пятен от пота на одежде. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @hdoddles продемонстрировала черную классическую футболку и вывернула ее наизнанку. Затем юзерша наклеила гигиенические женские прокладки на ткань в области подмышек и примерила вещь. «Такой способ позволит избежать пятен от пота как на темной, так и на светлой одежде», — пояснила она.

Ролик стал вирусным, набрав более 100 тысяч просмотров. Подписчики оценили рекомендацию женщины в комментариях под постом. «Попробую сделать так завтра», «Обалдеть», «Я в школе постоянно так делала», — написали они.

В мае другая блогерша показала способ носить кроссовки без носков и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как помещает внутрь кроссовок французской марки Lacoste гигиенические женские прокладки и прикрывает ими стельки.

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    Екатерина Ештокина
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