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20:00, 22 июня 2023Путешествия

Таксистов популярного пляжного курорта заподозрили в обмане туристов

Таксистов Пхукета заподозрили в том, что они завозят туристов в магазины по дороге в отель

Фото: Jorge Silva / Reuters

Полиция Таиланда заподозрила таксистов в аэропорту популярного пляжного курорта Пхукет в обмане туристов. Об этом пишет The Phuket News.

Как сообщает издание, кооператив таксистов воздушной гавани был оштрафован примерно на 180 тысяч батов (около 432 тысяч рублей) за то, что его водители завозили путешественников в туристические магазины по дороге в отели. Уточняется, что там им навязывали различные экскурсии и даже предлагали поменять гостиницу. По данным газеты, водители получали комиссионные за любые совершенные там продажи.

Помимо штрафа полиция потребовала приостановить действие водительских прав у таксистов, замеченных в обмане. В сообщении говорится, что все они являются сотрудниками кооператива Phuket Airport Limousine and Business Service Co-Operative Ltd.

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О нарушениях таксистов было объявлено во время визита на Пхукет начальника туристической полиции по третьему региону, генерал-майора Крита Варита. Он провел несколько встреч, в том числе с руководством аэропорта.

Ранее правоохранители Пхукета предупредили туристов, чтобы они остерегались людей, предлагающих им марихуану, поскольку они рискуют быть ограбленными ворами-отравителями. Подобный инцидент произошел 16 июня на пляже Freedom Beach.

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    Марина Черняк
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