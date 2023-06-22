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19:32, 22 июня 2023Мир

Президент Польши предложил уступить России территории на Средиземном море

Польша предложила уступить РФ земли на Средиземном море в обмен на Крым, Донецк и Луганск

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Россия может получить территории на побережье Средиземного моря в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска. С таким предложением выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.

«Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», — сказал польский лидер, добавив, что в обмен на подобные уступки «пусть Украина получит Донецк, Луганск и Крым».

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов выразил уверенность, что Украина сможет вернуть Крым до первых заморозков.

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    Глеб Бажуткин
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