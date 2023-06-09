На Украине пригрозили захватить Крым

Представитель ГУР Минобороны Украины Юсов пригрозил захватить Крым в теплое время года

Украина может захватить Крым, пока «будет тепло». Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет «Украинская правда».

Он выразил уверенность, что Украина сможет вернуть Крым. «Поскольку сейчас идет активная фаза действий сил обороны и продолжение оборонной операции, сейчас неправильно обсуждать конкретные даты, но думаю, что будет тепло», — заявил Юсов.

Ранее в ГУР сообщали, что Киев готовится к атакам на российские территории. В частности, там пригрозили напасть на Крым, а также предупреждали об атаках на Белгородскую область.

Одной из своих главных целей в украинской разведке называют президента России Владимира Путина.