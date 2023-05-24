В разведке Украины назвали Путина своей главной целью

Замначальника ГУР Минобороны Скибицкий назвал Путина главной целью разведки Украины

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин является одной из целей украинского ведомства. Об этом он сообщил в беседе с немецкой газетой Welt.

«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать», — заявил представитель разведки Украины.

Скибицкий также ответил на вопрос журналиста, кто возглавляет список целей разведки. Он назвал фамилию российского президента, поскольку тот «координирует и решает, что происходит».

Представитель украинской разведки также ответил на вопрос о возможных планах Вооруженных сил страны (ВСУ) подорвать Крымский мост и заявил, что его оставят российским военным «как путь к отступлению». При этом он пригрозил уничтожить порт Мариуполя, поскольку он служит одним из важнейших логистических пунктов.

Ранее Скибицкий сообщил, что Киев начал готовиться к нападению на российские территории. Он заявлял, что ВСУ намерены атаковать объекты Крыма и Белгородской области уже весной. «Мы хотим попытаться вбить клин на российский фронт на юге», — сказал он.