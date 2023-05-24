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23:00, 24 мая 2023Бывший СССР

В разведке Украины назвали Путина своей главной целью

Замначальника ГУР Минобороны Скибицкий назвал Путина главной целью разведки Украины
СюжетМинобороны:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин является одной из целей украинского ведомства. Об этом он сообщил в беседе с немецкой газетой Welt.

«Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать», — заявил представитель разведки Украины.

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Скибицкий также ответил на вопрос журналиста, кто возглавляет список целей разведки. Он назвал фамилию российского президента, поскольку тот «координирует и решает, что происходит».

Представитель украинской разведки также ответил на вопрос о возможных планах Вооруженных сил страны (ВСУ) подорвать Крымский мост и заявил, что его оставят российским военным «как путь к отступлению». При этом он пригрозил уничтожить порт Мариуполя, поскольку он служит одним из важнейших логистических пунктов.

Ранее Скибицкий сообщил, что Киев начал готовиться к нападению на российские территории. Он заявлял, что ВСУ намерены атаковать объекты Крыма и Белгородской области уже весной. «Мы хотим попытаться вбить клин на российский фронт на юге», — сказал он.

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Марина Совина
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