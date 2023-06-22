Доступ к «Троице» Рублева в храме Христа Спасителя ограничат

РПЦ: доступ к иконе «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят по времени

Доступ к иконе «Троица» русского мастера Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят по времени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московскую епархию.

Там уточнили, что теперь посмотреть на произведение Рублева можно будет с 10 до 17 часов. До этого доступ был открыт с 10 до 19 часов. Данное решение связано с продлением пребывания иконы в храме до 19 июля и отсутствием очередей.

Ранее стало известно, что «Троица» останется в храме Христа Спасителя еще на месяц. «Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — сообщалось на официальном сайте Русской православной церкви.