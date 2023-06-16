Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:09, 16 июня 2023Культура

Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц

РПЦ: икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Икона «Троица» русского мастера Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя еще на месяц. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — говорится в обращении.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от заморозки конфликта
    Песков высказался о возможной встрече Путина и президента ЮАР
    Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива
    В США заявили о новой операции НАТО из-за провала ВСУ
    Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США
    Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию
    Эксперты рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой
    Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»
    Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию
    Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.