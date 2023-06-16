Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц

РПЦ: икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля

Икона «Троица» русского мастера Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя еще на месяц. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — говорится в обращении.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.