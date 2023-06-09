Стало известно о судьбе «Троицы» после экспонирования в храме Христа Спасителя

Глава Минкульта Любимова допустила реставрацию иконы Рублева «Троица» в течение года

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

Любимова заявила, что икону отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Она допустила, что этот процесс займет около года.

Глава Минкульта добавила, что по этому вопросу соберут научный совет. Для этого намерены изготовить новую капсулу, «еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа». После реставрации «Троицу» передадут в музей Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Икона останется в государственной коллекции.

«Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа», — заключила Любимова.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. До .этого патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру.

