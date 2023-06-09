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01:45, 9 июня 2023Культура

Стало известно о судьбе «Троицы» после экспонирования в храме Христа Спасителя

Глава Минкульта Любимова допустила реставрацию иконы Рублева «Троица» в течение года
Ольга Любимова

Ольга Любимова. Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

Любимова заявила, что икону отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Она допустила, что этот процесс займет около года.

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Глава Минкульта добавила, что по этому вопросу соберут научный совет. Для этого намерены изготовить новую капсулу, «еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа». После реставрации «Троицу» передадут в музей Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Икона останется в государственной коллекции.

«Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа», — заключила Любимова.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. До .этого патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру.

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    Марина Совина
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