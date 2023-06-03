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19:50, 3 июня 2023Культура

Икону «Троица» Рублева выставят в Храме Христа Спасителя на год

Патриарх Кирилл заявил, что икона «Троица» будет перенесена в Храм Христа Спасителя на год

Фото: Иван Водопьянов/ Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона Андрея Рублева «Троица» будет выставляться в Храме Христа Спасителя в Москве в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Перенесение иконы состоится 4 июня, в праздник Святой Троицы. «В течение года чудотворный образ [будет] находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется в святой храм на историческое место», — заявил патриарх Кирилл.

Решение выставить икону Андрея Рублева в московском храме обусловлено желанием РПЦ обеспечить к ней доступ широкого круга верующих.

Ранее сообщалось, что икона «Троица» будет выставлена для верующих в Храме Христа Спасителя в течение двух недель, с 4 по 18 июня. С 1929 года она находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского по инициативе патриарха Кирилла. Позднее выяснилось, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.

После экспонирования в Храме Христа Спасителя «Троицу» должны передать специалистам «для изучения на предмет изменения состояния сохранности», срок реставрационных работ заранее определить невозможно.

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    Наталья Обрядина
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