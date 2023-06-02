В РПЦ подтвердили перемещение «Троицы» Рублева в Храм Христа Спасителя

В РПЦ подтвердили, что «Троицу» Рублева выставят в Храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня

Икону «Троица» Андрея Рублева выставят для верующих в Храме Христа Спасителя в Москве с 4 по 18 июня. Это подтвердили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передает ТАСС.

С 1929 года икона «Троица» Андрея Рублева находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже сообщалось, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.

15 мая, по инициативе президента России Владимира Путина, икону вернули Русской православной церкви (РПЦ).