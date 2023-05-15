Икону «Троица» вернули РПЦ

Икону «Троица» Андрея Рублева вернули РПЦ

Икону «Троица» работы Андрея Рублева вернули Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих Президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в течение года икона будет выставлена в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве для общенародного поклонения. После этого образ займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года ее по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работу представили в Троице-Сергиевой лавре.

СМИ отмечали, что сотрудники Третьяковки якобы сопротивлялись передаче образа на богослужение, опасаясь за его сохранность, однако в Минкульте эту информацию опровергли. 19 июля 2022 года «Троица» вернулась в галерею.

Позже стало известно, что специалисты обнаружили на иконе десятки существенных изменений. Об этом сообщала искусствовед Ксения Коробейникова, в распоряжении которой якобы оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи. В самой Третьяковке в ответ на эти сообщения заявили, что подготовят протокол о стабилизации состояния «Троицы».