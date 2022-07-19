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Икону «Троица» вернули в Третьяковку после отправки в лавру

Икону Рублева «Троица» вернули в Третьяковку после отправки в Троице-Сергиеву лавру

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Икону «Святая Троица» работы иконописца Андрея Рублева доставили в Третьяковскую галерею после транспортировки в Троице-Сергиеву лавру. Об этом пресс-служба галереи сообщила в Telegram-канале.

По информации галереи, произведение искусства вернули в привычные и необходимые для нее условия хранения, сейчас ее изучают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния иконы не выявлено.

Решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке будет принято после детального и всестороннего обследования иконы, заключили в пресс-службе.

Ранее Министерство культуры России опровергло информацию СМИ о том, что сотрудники Третьяковской галереи якобы недовольны вывозом «Троицы» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для транспортировки из Третьяковки и экспонирования иконы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре создали специальную комиссию, уточнили в ведомстве. «Икона была перевезена в специально изготовленной климатической витрине», — добавили там.

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Марина Совина
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