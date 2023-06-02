Стало известно о сроках реставрации «Троицы» Рублева

Гендиректор центра Грабаря: заранее определить сроки реставрации «Троицы» невозможно

Икону «Троица» Андрея Рублева после экспонирования в Храме Христа Спасителя в Москве должны передать специалистам «для изучения на предмет изменения состояния сохранности», срок реставрационных работ заранее определить невозможно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

По его словам, на иконе выявлены множественные деструктивные процессы, которые требуют принятия комплекса реставрационных мероприятий. Сергеев напомнил, что реставрация — сложный процесс, в ходе которого специалисты могут столкнуться с необходимостью решать новые задачи, в связи с этим заранее определить сроки реставрации такой сложной и древней иконы как «Троица» невозможно. Он также отметил, что «Троица» сначала пройдет первичное обследование, которое займет минимум месяц.

«Процесс этот кропотливый, требующий коллективного обсуждения на реставрационных советах, с участием различных специалистов. Полагаем, первичное обследование состояния иконы может занять время от месяца и более», — уточнил он.

Ранее стало известно, что доступ к иконе «Троица» в Храме Христа Спасителя в Москве откроют после литургии 4 июня.

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже эксперты обнаружили на иконе десятки существенных изменений. В мае 2023 года по инициативе президента России Владимира Путина икону вернули Русской православной церкви.