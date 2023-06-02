В РПЦ назвали дату начала экспонирования «Троицы» в Храме Христа Спасителя

Доступ к «Троице» Рублева в Храме Христа Спасителя в Москве откроют после литургии 4 июня

Доступ к иконе «Троица» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя в Москве откроют после литургии 4 июня. Дату начала экспонирования назвали в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл 4 июня проведет богослужение. Допуск к иконе для поклонения будет осуществляться с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

15 мая, по инициативе президента России Владимира Путина, икону вернули Русской православной церкви (РПЦ).

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже сообщалось, что эксперты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.