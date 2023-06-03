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22:26, 3 июня 2023Культура

Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя

Икону «Троица» Рублева привезли в храм Христа Спасителя в Москве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В субботу, 3 июня, икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение выставить икону Андрея Рублева в московском храме обусловлено желанием Русской православной церкви (РПЦ) обеспечить к ней доступ широкого круга верующих.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что икона «Троица» будет выставляться в Храме Христа Спасителя в Москве в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру. После экспонирования в Храме Христа Спасителя «Троицу» должны передать специалистам «для изучения на предмет изменения состояния сохранности», срок реставрационных работ заранее определить невозможно.

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    Марина Совина
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