«Троице» Рублева обеспечили круглосуточный контроль
Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем и установок в храме Христа Спасителя, куда привезли икону Андрея Рублева «Троица», работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщил начальник управления автоматики и телемеханики храма Сергей Виноградов. Его слова приводит РИА Новости.
Виноградов отметил, что для сохранности иконы «Троица» предъявляются повышенные требования по соблюдению режима температуры и влажности, аналогичные музейным. Для их обеспечения сотрудники храма провели ряд технических и организационных мероприятий.
В специальной капсуле со стеклом будет поддерживаться влажность на уровне 55 процентов. Также в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, и холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости, рассказал Виноградов.
Также отмечается, что диспетчерский пункт, контролирующий состояние работы систем и установок, работает в круглосуточном режиме.
Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. Ранее патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру.