«Троице» Рублева обеспечили круглосуточный контроль

Стало известно о круглосуточном контроле систем храма Христа Спасителя для иконы «Троица»

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем и установок в храме Христа Спасителя, куда привезли икону Андрея Рублева «Троица», работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщил начальник управления автоматики и телемеханики храма Сергей Виноградов. Его слова приводит РИА Новости.

Виноградов отметил, что для сохранности иконы «Троица» предъявляются повышенные требования по соблюдению режима температуры и влажности, аналогичные музейным. Для их обеспечения сотрудники храма провели ряд технических и организационных мероприятий.

В специальной капсуле со стеклом будет поддерживаться влажность на уровне 55 процентов. Также в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, и холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости, рассказал Виноградов.

Также отмечается, что диспетчерский пункт, контролирующий состояние работы систем и установок, работает в круглосуточном режиме.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. Ранее патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву Лавру.

