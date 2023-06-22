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12:51, 22 июня 2023Экономика

Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше срока

Аналитик Юшков допустил прекращение транзита газа через Украину до 2024 года

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прекращение транзита российского газа через Украину возможно даже до истечения срока контракта. Это может произойти из-за ряда серьезных взаимных претензий и противоречий сторон. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Вероятность прекращения транзита большая. Вполне вероятно, даже то, что контракт не доработает до конца срока — до декабря 2024 года. Дело в том, что у сторон есть серьезные взаимные претензии друг к другу. И Украина, и Россия считают, что оппонент не выполняет условия контракта», — объяснил аналитик.

Позиция «Газпрома», по его словам, состоит в том, что украинский оператор нарушает контракт, не давая возможности выбора маршрута транзита газа: сейчас остался только северный маршрут, в результате чего объем прокачки упал на 60 процентов. Украина, в свою очередь, говорит о том, что у «Газпрома» есть возможность перекинуть все объемы на северный маршрут.

При этом контракт заключался на условиях «качай или плати», то есть даже если «Газпром» не прокачивает запланированные объемы, он все равно должен их оплачивать. И Украина говорит о нарушениях и здесь, потому что Газпром начал оплачивать только фактически прокачанные объемы

Игорь Юшкованалитик

Взаимные претензии, как считает Юшков, кажутся достаточно серьезными, что ставит под сомнение то, что газопровод доработает даже до конца года, ведь контракт могут просто разорвать.

«И для этого не нужно даже физических повреждений, взрывов. В целом это вполне укладывается в американскую политику, нацеленную на то, чтобы обеспечить окончательный отрыв Европы от российского газа. Именно на это были направлены взрывы на "Северных потоках", национализация доли "Газпрома" Польшей. Сейчас европейцам просто дают возможность приспособиться к новым реалиям без российских объемов», — считает аналитик.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом». По словам политика, шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелики, даже если европейские политики выступят посредником в переговорах.

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    Наталия Белова
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