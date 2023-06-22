К охоте за трехметровыми пришельцами на голубом шаре подключилась полиция

Полиция Лас-Вегаса приняла вызов о визите пришельцев и установила камеры для охоты на них

В Лас-Вегасе полицейский снял на видео странный голубой шар, летящий по небу, а местные жители рассказали о визите странных существ с огромными глазами. Как сообщает Daily Mail, правоохранительные органы всерьез подключились к охоте на пришельцев и даже установили камеры для охоты на них.

Инцидент произошел поздним вечером 30 апреля, однако СМИ узнали о нем лишь в июне. В 23:50 нательная камера офицера полиции зафиксировала странный объект в виде голубого шара, летящего по небу с большой скоростью. Это произошло вскоре после того, как местный житель позвонил в полицию и сообщил, что возле его дома приземлилось «нечто на 100 процентов внеземное». Через 39 минут после первого звонка служба спасения приняла второй вызов: звонящий мужчина рассказал, что заметил падающий объект, а после у него на заднем дворе появились два неизвестных существа, которых он назвал пришельцами.

«За ним стоит существо ростом примерно 2,5 метра, а второе внутри нас. У него огромные сияющие глаза, оно смотрит на нас, и оно по-прежнему здесь. На моем заднем дворе. Я богом клянусь, это не шутка, это... Мы в ужасе. Они очень большие, почти трехметровые. Похожи на пришельцев. У них большие глаза, не могу объяснить точно, какие именно. И большой рот. У них сияющие глаза, и они не люди. Это 100 процентов не люди», — рассказал взволнованный житель Лас-Вегаса.

Сообщения о пришельцах по-настоящему взволновали полицейских. «У меня бабочки в животе, приятель. Я увидел падающую звезду, а теперь эти люди рассказывают о пришельцах на заднем дворе», — говорит один из офицеров на записи с нательной видеокамеры.

Наряд полиции прибыл на место возможной высадки неизвестных созданий, свидетели были опрошены, но никаких свидетельств инопланетного визита не было найдено. Жители, совершившие звонок, не были пьяны и не находились под воздействием наркотиков. Впоследствии офицеры поместили на задний двор семьи, которая позвонила спасателям, камеры на случай, если странные гости вернутся.

Ранее Илон Маск допустил использование США инопланетян для увеличения оборонного бюджета. Маск подчеркнул, что точно бы знал о пришельцах, поскольку обладает большими знаниями о космосе.

