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06:59, 19 апреля 2023Наука и техника

Илон Маск ответил на вопрос о существовании инопланетян

Илон Маск допустил использование США инопланетян для увеличения оборонного бюджета
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал предположения о существовании инопланетян. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Fox News.

Маск подчеркнул, что точно бы знал о пришельцах, поскольку обладает большими знаниями о космосе. Предприниматель добавил, что не видел свидетельств существования инопланетян. «Если бы они были, я бы об этом немедленно написал в Twitter», — пошутил он.

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При этом бизнесмен допустил использование США инопланетян для увеличения оборонного бюджета и в качестве аргумента напомнил историю о генерале, который в 1960-х призвал показать ему пришельцев.

«Мы постоянно пытаемся увеличить оборонный бюджет, и если бы мы показали инопланетянина, тогда с этим никто бы не стал спорить. Мы бы сказали, что нам нужны деньги, чтобы защититься от этих ребят. Сколько денег вы хотите? Берите! Они выглядят опасно. Вторжение может произойти в любую минуту», — заключил Маск.

Ранее Маск уже высказывал свое мнение об инопланетянах. Он заявил, что не верит в их существование. «Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа», — отметил миллиардер.

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Марина Совина
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