В США военные обеспокоились возможным отставанием от Китая и России

Главный мастер-сержант ВВС США: военные боятся отстать от КНР и РФ из-за низких стандартов

Военнослужащие США боятся, что низкие стандарты подготовки могут привести к отставанию американских вооруженных сил. Обеспокоенность высказала главный мастер-сержант Военно-воздушных сил (ВВС) США Джоэнн Басс, сообщает Fox News.

«Основываясь на моих путешествиях и беседах с летчиками всех рангов, я заметила общую озабоченность в отношении стандартов. История показывает, что, когда стандарты разрушаются, военные возможности и боеготовность снижаются», — подчеркнула она.

Басс отметила, что из-за снижения стандартов американская армия не сможет «поспевать за быстрым расширением китайской армии, российской агрессией и другими возникающими глобальными проблемами». Низкими стандартами подготовки ВВС США подрывают доверие к себе.

Ранее начальник штаба ВВС США Чарльз Браун заявил, что Министерство обороны страны извлекает уроки при анализе боевых действий на Украине. По его словам, американские военные анализируют вопросы, связанные с логистикой, сбором разведывательных данных, установлением превосходства в воздухе и применением средств противовоздушной обороны.