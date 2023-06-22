Певица Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

Украинская певица Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России. О этом сообщает «Комсомольская права».

По данным издания, документ артистки, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ, был аннулирован, из-за чего ИП Киперман В.В. (в документах Брежнева оставила фамилию бывшего мужа — прим. «Ленты.ру») на территории страны был ликвидирован.

Сообщается, что за время концертной деятельности в России певица и ее супруг Константин Меладзе не получали паспортов РФ.

«Не исключено, что артистку лишили вида на жительство либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», — рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Брежнева также осталась совладелицей бренда одежды в Санкт-Петербурге, однако, как отмечает издание, организация ничего не зарабатывает.

Ранее стало известно, что у Брежневой и других покинувших Россию артистов отменились концерты за границей.

