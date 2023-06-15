Названы покинувшие Россию артисты с отмененными концертами за границей

У Брежневой и других покинувших Россию артистов отменились концерты за границей

Названы покинувшие Россию артисты, у которых отменились концерты за границей. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Вера Брежнева

Украинская исполнительница Вера Брежнева покинула Россию вместе с супругом Константином Меладзе с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Артистка дала несколько концертов в Прибалтике, исполняя композиции на украинском языке, а недавно сообщила, что ее выступления в Португалии и Испании отменены. По неподтвержденным данным, такое решение было принято в связи отсутствием продаж билетов на шоу артистки и пустыми залами.

Моргенштерн

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), который переехал в Дубай в ноябре 2021 года, должен был выступить в столице Азербайджана Баку в мае 2023-го. За несколько дней до запланированного концерта организаторы заявили о его отмене по техническим причинам. Новых дат выступления рэпера анонсировано не было.

Виктор Шендерович

Российский и израильский писатель Виктор Шендерович (признан Минюстом России иноагентом) планировал выступить с концертами в грузинских городах Батуми и Тбилиси, однако в начале июня стало известно, что автора не пустили в страну. Шендерович заявил, что не знает причин запрета въезда в Грузию.

Little Big

В марте этого года на Бали был отменен концерт группы Little Big, участники которой с начала СВО переехали в США. Выступление коллектива было перенесено из-за решения местных властей о начале строгих миграционных проверок.

Ранее стали известны украинские актеры, которые построили карьеру в России и вступили в ряды Вооруженных сил Украины.