Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:12, 15 июня 2023Культура

Названы покинувшие Россию артисты с отмененными концертами за границей

У Брежневой и других покинувших Россию артистов отменились концерты за границей
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Названы покинувшие Россию артисты, у которых отменились концерты за границей. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Вера Брежнева

Украинская исполнительница Вера Брежнева покинула Россию вместе с супругом Константином Меладзе с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Артистка дала несколько концертов в Прибалтике, исполняя композиции на украинском языке, а недавно сообщила, что ее выступления в Португалии и Испании отменены. По неподтвержденным данным, такое решение было принято в связи отсутствием продаж билетов на шоу артистки и пустыми залами.

Моргенштерн

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), который переехал в Дубай в ноябре 2021 года, должен был выступить в столице Азербайджана Баку в мае 2023-го. За несколько дней до запланированного концерта организаторы заявили о его отмене по техническим причинам. Новых дат выступления рэпера анонсировано не было.

Виктор Шендерович

Российский и израильский писатель Виктор Шендерович (признан Минюстом России иноагентом) планировал выступить с концертами в грузинских городах Батуми и Тбилиси, однако в начале июня стало известно, что автора не пустили в страну. Шендерович заявил, что не знает причин запрета въезда в Грузию.

Little Big

В марте этого года на Бали был отменен концерт группы Little Big, участники которой с начала СВО переехали в США. Выступление коллектива было перенесено из-за решения местных властей о начале строгих миграционных проверок.

Ранее стали известны украинские актеры, которые построили карьеру в России и вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Власти рассказали о единственном спасении для российской экономики
    Собянин назвал количество живущих в Москве и области людей
    Резкий рост цен на газ в Европе объяснили
    Парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы
    Россия предложила отказаться от использования карт «Мир» за рубежом
    Российский суд арестовал гражданина Украины за шпионаж
    Россияне бросились брать займы на покупку китайских авто
    МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией
    Российские власти решили бороться с рекордно низкой безработицей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.