Писателя Шендеровича не пустили в Грузию

Писатель Шендерович заявил об отмене концертов из-за того, что его не пустили в Грузию

Российский и израильский писатель Виктор Шендерович (признан Минюстом России иноагентом) заявил об отмене своих концертов в Грузии из-за того, что его не пустили в страну. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает РБК.

Журналист поведал, что его выступлений в Батуми и Тбилиси не будет, а также подчеркнул, что не знает причин, по которым ему запретили въезжать в страну. «Праздник отменен без объяснений группой анонимов из грузинского МВД. Защитили Грузию от меня, молодцы», — написал Шендерович.

В середине мая сообщалось, что активисты с украинскими флагами облили писателя кетчупом в Вильнюсе. На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Шендерович поблагодарил всех за беспокойство и сообщил, что находится в полном порядке.