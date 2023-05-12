Активисты в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича

В Вильнюсе мужчина, завернутый в украинский флаг, облил кетчупом журналиста Шендеровича

Российского журналиста и писателя Виктора Шендеровича (признан Минюстом России иноагентом) облили кетчупом в Вильнюсе активисты с украинскими флагами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на журналиста Дмитрия Еловского.

Мужчина, завернутый в украинский флаг, выплеснул кетчуп в лицо писателю, когда он попытался объяснить собравшимся людям свою позицию.

По информации Еловского, облившими писателя людьми оказались петербургский активист Влад Шипицын и тверской блогер Михаил Баранов.

На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Шендерович поблагодарил всех за беспокойство и сообщил, что находится «в полном порядке».

11 января прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Шендеровича покинуть страну.